العراق يرتقي 17 مركزًا في تصنيف القوة الناعمة لعام 2024

شفق نيوز/ أفاد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، يوم الاثنين، بأن العراق سجل قفزة ملحوظة في تصنيف مؤشر القوة الناعمة (Soft Power Index) لعام 2024، حيث ارتفع من المركز 116 عالميًا إلى المركز 99 عالميًا.

ويعتمد مؤشر القوة الناعمة على مجموعة من المعايير التي تقيس تأثير الدولة على محيطها الإقليمي والدولي وقدرتها على التأثير في القرارات والأحداث العالمية.

وتشمل هذه المؤشرات، "السمعة الدولية والتأثير، الثقافة المحلية والحضارة، العلاقات الدولية، الأعمال والتجارة الخارجية، الحوكمة المؤسساتية، الإعلام والتواصل، الاستدامة المستقبلية، الناس والقيم".

وأشار العبيدي، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إلى أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة المؤشر، تلتها المملكة المتحدة، ثم الصين التي ارتفعت من المركز الخامس إلى المركز الثالث عالميًا، كما احتلت اليابان المركز الرابع، وألمانيا المركز الخامس.

على الصعيد العربي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة المؤشر في المركز العاشر عالميًا، تلتها السعودية في المركز الثامن عشر، بينما حققت قطر تقدمًا ملحوظًا حيث ارتفعت من المركز 24 إلى المركز 21 عالميًا في التصنيف الجديد.