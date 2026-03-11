العراق يربط 40 ألف صهريج نفط بمنظومة التتبع الإلكتروني لمنع التهريب

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الأربعاء، ربط 40 ألف صهريج لنقل المشتقات النفطية بمنظومة التتبع الإلكتروني (GPS) للحد من عمليات تهريب النفط ومشتقاته.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها نفذت عبر شركة السلام العامة أعمال تجهيز شركة توزيع المنتجات النفطية بمنظومة التتبع (GPS) وربطها إلكترونياً في جميع الصهاريج سواء الحكومية منها أو الأهلية.

وأشارت إلى أن هذا الربط هو بهدف الحد من عمليات تهريب النفط ومشتقاته وإحكام الإشراف عليه وعلى مفاصل نقله بعموم العراق، بما يعزز من كفاءة وجودة إدارة قطاع النقل النفطي بأنحاء البلاد كافة.

وبحسب البيان، فإن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز الرقابة على حركة الصهاريج وضمان متابعة مساراتها بدقة، مما يتيح السيطرة على حالات التلاعب أو التهريب ودعم جهود الدولة بحماية الثروة الوطنية.

وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال تجهيز ونصب المنظومات لما يقارب (40,000) مركبة بمختلف المحافظات، ضمن خطة عمل متكاملة تهدف إلى تنظيم عمليات التحرك وتمرير المشتقات النفطية.