العراق يدعو "أوبك" للالتزام بالاتفاقات للحفاظ على استقرار السوق النفطية

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني السواد، يوم الأربعاء، أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" بالاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها للحفاظ على استقرار السوق النفطية العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة السواد في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عبر الدائرة الفيديوية.

وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى خلال الاجتماعات مناقشة أبرز الموضوعات التي تخص الدول الأعضاء في المنظمة، والدول المتحالفة معها ضمن إطار "أوبك +".

وأضاف البيان، حيث تم استعراض آخر تطورات السوق النفطية العالمية، ومدى التزام الدول الأعضاء باتفاقات خفض الإنتاج، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق.

وأشار البيان، إلى أن وزير النفط ترأس الاجتماع الوزاري رقم 191 للدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، مؤكداً في كلمته على أهمية التزام الجميع بالاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها.

وشدد على أن وحدة الموقف والتنسيق المشترك يمثلان حجر الزاوية في نجاح جهود "أوبك +" في الحفاظ على استقرار السوق النفطية العالمية.

وكان العراق قد قرر خفض صادراته النفطية إلى 3.2 ملايين برميل يومياً خلال شهري آيار/ مايو الجاري وحزيران/ يونيو المقبل، وفق ما كشفه مسؤول عراقي مطلع لوكالة "رويترز".

ويأتي هذا الخفض في إطار التزام العراق بجدول تخفيضات التعويض التي وافق عليها ضمن تحالف "أوبك+"، مشيراً إلى أن هذا المستوى سيكون أقل من صادرات آذار/ مارس الماضي التي بلغت 3.42 ملايين برميل يومياً وفق بيانات وزارة النفط العراقية.

كما يأتي هذا التخفيض ضمن سلسلة قرارات لتحالف "أوبك+" (الذي يضم منظمة أوبك وروسيا وحلفاء آخرين) التي بدأت منذ عام 2022 لضبط أسواق النفط العالمية.

ومن المتوقع أن يعوض هذا التخفيض الجزء الأكبر من الزيادة المخطط لها بمقدار 411 ألف برميل يومياً من بعض أعضاء "أوبك+" خلال الأشهر المقبلة، مما قد يسهم في دعم استقرار الأسواق النفطية.