العراق يدعو لإطلاق سوق مشتركة و روزنامة زراعية موحدة بين الدول العربية

شفق نيوز/ دعا وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، يوم الجمعة، إلى إطلاق سوق مشتركة، و روزنامة زراعية موحدة بين الدول العربية بهدف تحسين التبادلات التجارية بينها لسد النقص الحاصل في الغذاء بفعل الأزمة التي تشهدها العالم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، على هامش مشاركته في الاجتماع الزراعي الرباعي ببيروت، وفقا لبيان صادر عن مكتب الوزير.

وذكر البيان أن الخفاجي على أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة الأمن الغذائي وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية لشعوبنا، داعيا الى ضرورة اطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء بهدف تحقيق التكامل الغذائي.

ونقل البيان عن الوزير قوله، إن "طموحنا ضم أكبر عدد من الدول العربية الى هذا التحالف وتقوية العلاقات على الصعيد الزراعي"، مبينا أنه "عندما نستطيع ان نصل الى روزنامة زراعية موحدة بين الدول سيتم تحقيق قيمة مضافة للفلاحين، فضلا عن المستهلكين من ناحية تخفيف الكلفة".