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العراق يدعو الصومال لتسديد الديون المتربتة لصالحه

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-25T08:07:15+0000
العراق يدعو الصومال لتسديد الديون المتربتة لصالحه

شفق نيوز/ دعا العراق، الصومال لتسديد الديون المتربتة لصالحه بينما وجّه دعوة رسميَّة لوزيري الخارجيَّة والماليَّة لهذا البلد إلى زيارة العاصمة بغداد.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، أن وكيلها للشؤون القانونيَّة والمتعددة الأطراف، قحطان طه خلف، التقى مع وزير خارجيَّة جُمهوريَّة الصومال الفيدراليَّة عبدى سعيد موسى، على هامش مُشارَكته في اجتماع مجلس وزراء خارجيَّة دول منظمة التعاون الإسلاميّ في دورته الـ 48 الذي تعقد أعماله في العاصمة الباكستانيّة إسلام آباد.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث ومُناقشة العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وسُبُل الارتقاء بها، كما جرى مُناقشة آلية تسديد جُمهوريَّة الصومال للديون المتربتة لصالح العراق.

ووجه الوكيل الدعوة لوزير خارجيَّة جُمهوريَّة الصومال، وكذلك لوزير الماليّة لزيارة العراق وإجراء المحادثات مع المسؤولين العراقيين لغرض الإتفاق على آلية وتوقيتات التسديد، وأكّد الجانبان على اعمدة تبادل الزيارات بين وفود البلدين، وفقا للبيان.

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