العراق يدعم اتفاق "أوبك+" ويعلن "خفضا طوعيا"  لـ3 اشهر

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، يوم الخميس، عن دعم العراق الكامل لاتفاق وقرارات مجموعة "أوبك+" التي تم اتخاذها أواخر الشهر الماضي بشأن تخفيض الإنتاج.

وقال عبد الغني خلال ترؤسه اجتماعاً لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العراق ملتزم بتخفيض إضافي طوعي في إنتاج النفط بكمية تصل إلى 220 ألف برميل يومياً، اعتباراً من الاول من كانون الثاني/ يناير 2024 ولغاية 31 آذار/ مارس 2024.

وأكد أن "قرار العراق يأتي في إطار الجهود المشتركة لتحقيق التوازن واستقرار الأسواق النفطية، حيث سيقوم العراق وفقاً لبرنامج الخفض بتقليص إنتاجه إلى أربعة ملايين برميل يومياً خلال الفترة المعلنة"، معرباً عن تقديره للإجراءات الوقائية التي تتخذها مجموعة "أوبك+" حفاظاً على توازن واستقرار السوق النفطية.

من جانبه، أكد مدير عام شركة "سومو" عمار العنبكي، إن "العراق وباعتباره ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة (أوبك)، سيظل داعماً لجهود المنظمة وحلفاؤها، في إطار إعلان التعاون مع (أوبك+)، بما يتوافق مع المستجدات في السوق النفطية".

وأضاف "اتفاق (أوبك+)، وقرارات الخفض الطوعي للدول المنتجة في (أوبك) ومن خارجها، فإنها تهدف إلى مواجهة التحديات والمتغيرات التي تواجه السوق النفطية والتقليل من تأثيراتها على استقرارها".