العراق يدشن مشروعاً لزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز المصاحب

شفق نيوز - البصرة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، أن مشروع توسعة محطة عزل الغاز "زبير - مشرف" سيسهم بزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز المصاحب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش رعايته احتفالية، اليوم الجمعة ، لما قبل تشغيل مشروع توسعة محطة عزل الغاز (زبير - مشرف).

وقال عبد الغني في المؤتمر، ان هذا المشروع يمثل محطة جديدة من محطات الإنجاز، الذي يأتي ثمرة لجهود كبيرة ومخلصة بذلها العاملون في القطاع النفطي، بالتعاون مع شركائنا في الجهات المنفذة والداعمة للمشروع.

وأضاف ان هذا المشروع يمثل إضافة استراتيجية إلى البنية التحتية لقطاع الغاز، حيث سيسهم بشكل فاعل في زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز المصاحب، وبالتالي رفد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات إضافية من الوقود النظيف، بما ينعكس إيجاباً على واقع الطاقة في البلاد، ويدعم استقرار المنظومة الكهربائية.