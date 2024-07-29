العراق يدرس منح سمات دخول إلكترونية لجذب رجال الأعمال والمستثمرين

شفق نيوز/ ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، يوم الاثنين، آليات تحسين وتسهيل بيئة الاستثمار وتوفير كل السبل التي تساعد على جذب رجال الأعمال والمستثمرين للعمل داخل البلاد، ومنها تسهيلات منح سمات الدخول.

وأشار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال استضافته في اجتماع المجلس، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى بدء الوزارة الاستخدام الالكتروني للخدمة وتسعى إلى تحويل جميع إجراءات منح سمات الدخول إلى الأراضي العراقية إلكترونياً من خلال ربط جميع الوزارات والهيئات والدوائر المعنية بمنح تلك السمات مع وزارة الداخلية، لتبسيط الاجراءات والإسراع في منح السمات .

وقرر المجلس كذلك، تشكيل غرفة عمليات من جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع، من اجل توحيد التعليمات الخاصة بمنح سمات الدخول من داخل العراق عن طريق الوزارات والهيئات المستفيدة بعد ربطها الكترونيا مع دائرة الاقامة وخارج العراق عن طريق البعثات الدبلوماسية العراقية .

وأشار رئيس المجلس، وزير الخارجية فؤاد حسين، إلى ضرورة "مراعاة قانون العمل والضمان الاجتماعي وكذلك التدقيق الامني كون العراق اصبح دولةً جاذبة للعمالة الاجنبية بسبب تحسن الوضع الاقتصادي في العراق ونمو بيئة الاعمال وتدهور الاوضاع الاقتصادية في بعض الدول".