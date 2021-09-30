العراق يدرس مشروعاً استكشافياً عملاقاً للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية

شفق نيوز/ أعلن رئيس شركة النفط الوطنية وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل يوم الخميس أن الشركة تدرس إقرار مشروع استكشافي عملاق للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية.

وقال إسماعيل ، خلال زيارة تفقدية لشركة الإستكشافات النفطية، ان الشركة تدرس إقرار مشروع استكشافي عملاق في المنطقة او الصحراء الغربية ، والتي تعد من الفرص الاستثمارية الواعدة للغاز الطبيعي "(الغاز الحر)، مبينا أن الشركة تعلق عليها امالاً كبيرة نتيجة الدراسات والمسوحات السابقة .

واشار إلى انه اوعز الى الجهات المعنية في شركة الاستكشافات النفطية باعداد دراسة تقييمية وحصر جميع المعلومات عن الرقع الاستكشافية في المنطقة المذكورة بهدف توحيدها واقرارها ورصد الموازنة المالية المناسبة لها ، والاعلان عن اطلاق اضخم مشروع استكشافي للغاز الحر .

واضاف اسماعيل ان المنطقة الغربية تكتسب اهمية كبيرة في مجال الاستكشاف والمسوحات ، وان شركة النفط الوطنية ستقوم بتسخير امكاناتها الفنية كافة لاستثمار الغاز من خلال حفر الابار الاستكشافية بعد استحصال موافقة و دعم الحكومة لتنفيذ هذه المشاريع التي ستكون من اهم مرتكزات الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ، باضافة طاقات جديدة لقدرات العراق الانتاجية من الغاز .

ونوه إلى ان العراق مقبل على تنفيذ مشاريع كبيرة في قطاع استثمار الغاز المصاحب وتطوير حقول الغاز الطبيعي (الحر) ومشاريع الطاقة النظيفة ، تماشياً مع توجهات العالم بهذا الإتجاه.

وأكد وزير النفط على ضرورة تحويل استخدامات الوقود السائل كافة الى الوقود الغازي التي تقع ضمن التحول لإستخدامات الطاقة النظيفة ، موضحا ان الصحراء الغربية هي أحد الحلول المستهدفة والكبيرة التي من الممكن ان تعطي استقلالية كبيرة في موضوع استخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة الكهربائية وكمصدر رئيس للصناعات البتروكيمياوية والصناعات التكريرية الاخرى .

وتابع بالقول ان اهتمام شركة النفط الوطنية ايضاً بعمليات المسح الزلزالي في محافظة النجف والتي تهدف الى عمليات الحفر الاستكشافي للرقع الواعدة في المحافظة ونسبة وكمية المخزون الهايدروكاربوني فيها سواء نفطي او غازي.

من جهته قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية وكالة باسم محمد خضير ان رؤية وخطط الوزارة وشركة النفط الوطنية تؤكد على اهمية اجراء واكمال المسوحات الزلزالية في المنطقة الغربية والبدء بالحفر الاستكشافي للوقوف على التواجد الهايدروكاربوني للغاز ، وسيكون مشروع الصحراء الغربية للغاز مشروع منفصل للنشاط الاستكشافي ، حيث سيتم تقديم ورقة عمل ودراسة مكتملة لمجلس الوزراء بالمشروع للحصول على الموافقات الاصولية بتنفيذ المشروع لغرض المباشرة بعمليات المسح الزلزالي ثنائي او ثلاثي الابعاد والبدء بعمليات الحفر الاستكشافي .

وذكر ان عمليات المسح الزلزالي او الحفر الاستكشافي في المحافظات سيدعم الاقتصاد الوطني ، وسيوفر فرص عمل لابناء المحافظات التي ستنفذ فيها المشاريع ، فضلا على الارتقاء بمستوى الخدمات والبنى التحتية .