العراق يدرس تقليص استيراد "البالات" وحظر السكائر والأركيلة الالكترونية

شفق نيوز - بغداد

تدرس وزارة التجارة العراقية، إمكانية تقليص استيراد المواد والملابس المستعملة ما تُعرف محليا بـ"البالات" إضافة إلى حظر استيراد السكائر والأركيلة الإلكترونية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن وزيرها أثير داود الغريري ترأس الجلسة الثامنة للجنة الأمر الديواني (37) لسنة 2024، الخاصة بتنفيذ السياسة الاستيرادية والإجراءات التنفيذية، لمناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال والتصويت على القرارات المتخذة.

وأكد الغريري، في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في تنفيذ السياسة الاستيرادية، باعتبارها جزءاً محورياً من استراتيجية الوزارة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح بيان الوزارة أن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات، في مقدمتها دراسة مسودة ضوابط تقليص استيراد المواد المستعملة (البالات)، إضافةً إلى مناقشة آليات منع استيراد السكائر الإلكترونية والأركيلة الإلكترونية والتبغ المسخن (الايكوس).

كما بحث المجتمعون إمكانية تفعيل عمل الوحدات الضريبية في جميع المنافذ الحدودية، بما يسهم في تعزيز الرقابة والحفاظ على المال العام، وفقا للبيان.