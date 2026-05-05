العراق يدخل قائمة مستوردي "لحوم البط" البرازيلية

أظهرت بيانات التجارة البرازيلية، دخول العراق ضمن قائمة مستوردي "لحوم البط" خلال 2025، في وقت شهدت فيه الصادرات من هذه اللحوم تراجعاً ملحوظاً.

وسجّلت صادرات "الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني" من لحوم البط والطيور الأخرى انخفاضاً لافتاً خلال عام 2025، بالتزامن مع تغيّر خريطة الأسواق المستوردة.

وتتبعت وكالة شفق نيوز، بيانات "هيئة التجارة الخارجية" في البرازيل، والتي أظهرت انخفاض الصادرات الإجمالية للبط إلى 2.354 ألف طن في 2025، مقارنة بـ3.551 الاف طن في 2024، ما يمثل تراجعاً بنسبة 33.73%، وسط انخفاض الطلب في عدد من الأسواق الرئيسية.

وحافظت السعودية على صدارة المستوردين بواقع 683 طناً، تلتها الإمارات بـ616 طناً رغم تراجع كبير في وارداتها، ثم قطر بـ318 طناً، فيما توزعت بقية الكميات على أسواق متعددة من بينها المكسيك وأنغولا والكويت.

وأشارت البيانات إلى أن العراق دخل قائمة المستوردين ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً، بعدما استورد 26 طناً خلال 2025، بحصة بلغت 1.12% من إجمالي الصادرات، كما جاء في المرتبة نفسها ضمن فئة الطيور الكاملة بحصة 1.20%، في إشارة إلى بداية حضور السوق العراقية في هذا القطاع.

وأضافت أن البيانات تشير إلى تحولات في اتجاهات التجارة، مع دخول أسواق جديدة مثل اليابان وغينيا وجنوب أفريقيا، مقابل تراجع ملحوظ في أسواق تقليدية، إلى جانب تسجيل نمو في بعض الدول الآسيوية مثل الفلبين.

ويعكس هذا التراجع العام في الصادرات، بالتزامن مع ظهور العراق ضمن القائمة، تغيرات في هيكل الطلب العالمي، مع توجه بعض الدول، بينها العراق، إلى تنويع مصادر استيراد المنتجات الغذائية تدريجياً.