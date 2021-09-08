سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يدخل في نزاع قضائي مع شركة المانية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-08T18:25:23+0000
العراق يدخل في نزاع قضائي مع شركة المانية

شفق نيوز/ كشف مدير ماء المثنى، محمد طالب، يوم الأربعاء، عن اخر تطورات سحب مشروع ماء السماوة الكبير من إحدى الشركات الألمانية في المحافظة.

وقال طالب لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الإسكان والإعمار والبلديات قامت بسحب مشروع ماء السماوة الكبير والذي تبلغ كلفته 167 مليار دينار عراقي من شركة (بي دبليو تي) الألمانية بسبب تلكؤها في العمل منذ أكثر من 8 سنوات".

وبين أن "الوزارة قررت تحويل العمل على إحدى الشركات التابعة لها بطريقة الدعوة المباشرة بعدما استحصلت موافقة مجلس الوزراء بهذا الأمر".

وأكد أن "النزاع بين العراق والشركة الألمانية أصبح قضائياً في محكمة استئناف المثنى الاتحادية، حيث تطالب الشركة الألمانية بإعادة العمل اليها بسبب الظروف التي مرت عليها خلال الفترة الماضية".

وأشار طالب إلى أن "الحكومة العراقية تطالب القضاء بجرد موقع العمل وتحديد نسبة انجازه البالغة 64%، لكي يكون ذلك حجة على الشركة القادمة بالدعوة المباشرة من حيث انتهت الشركة المسحوب العمل منها".

related

بكسب دعوى قضائية.. العراق يتجنب دفع تعويضات بملايين الدولارات

Date: 2020-12-01 14:25:57
بكسب دعوى قضائية.. العراق يتجنب دفع تعويضات بملايين الدولارات

"سيمنس" الألمانية تردُّ عبر شفق نيوز على مزاعم تورطها بفساد بملايين الدولارات بالعراق

Date: 2020-05-11 14:37:07
"سيمنس" الألمانية تردُّ عبر شفق نيوز على مزاعم تورطها بفساد بملايين الدولارات بالعراق

واشنطن تمدد لأربعة أشهر استثناء بغداد من العقوبات ضد إيران

Date: 2021-08-04 17:12:43
واشنطن تمدد لأربعة أشهر استثناء بغداد من العقوبات ضد إيران

التجارة تطلق 261 مليار دينار من مستحقات الفلاحين

Date: 2021-03-24 19:02:33
التجارة تطلق 261 مليار دينار من مستحقات الفلاحين

الحكومة العراقية: النقاشات مستمرة مع اقليم كوردستان لإخضاع حقول النفط لسياسة واحدة

Date: 2020-06-28 07:46:45
الحكومة العراقية: النقاشات مستمرة مع اقليم كوردستان لإخضاع حقول النفط لسياسة واحدة

العراق بصدد الانتهاء من مشروع يمتد "من البحر الى البحر"

Date: 2020-09-18 13:20:53
العراق بصدد الانتهاء من مشروع يمتد "من البحر الى البحر"

الصادرات النفطية العراقية لأمريكا ترتفع لـ270 ألف برميل يومياً

Date: 2021-05-01 06:10:51
الصادرات النفطية العراقية لأمريكا ترتفع لـ270 ألف برميل يومياً

ارتفاع انتاج البنزين الى أكثر من 15 مليون لتر في العراق

Date: 2019-09-25 07:27:27
ارتفاع انتاج البنزين الى أكثر من 15 مليون لتر في العراق