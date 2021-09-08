العراق يدخل في نزاع قضائي مع شركة المانية

شفق نيوز/ كشف مدير ماء المثنى، محمد طالب، يوم الأربعاء، عن اخر تطورات سحب مشروع ماء السماوة الكبير من إحدى الشركات الألمانية في المحافظة.

وقال طالب لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الإسكان والإعمار والبلديات قامت بسحب مشروع ماء السماوة الكبير والذي تبلغ كلفته 167 مليار دينار عراقي من شركة (بي دبليو تي) الألمانية بسبب تلكؤها في العمل منذ أكثر من 8 سنوات".

وبين أن "الوزارة قررت تحويل العمل على إحدى الشركات التابعة لها بطريقة الدعوة المباشرة بعدما استحصلت موافقة مجلس الوزراء بهذا الأمر".

وأكد أن "النزاع بين العراق والشركة الألمانية أصبح قضائياً في محكمة استئناف المثنى الاتحادية، حيث تطالب الشركة الألمانية بإعادة العمل اليها بسبب الظروف التي مرت عليها خلال الفترة الماضية".

وأشار طالب إلى أن "الحكومة العراقية تطالب القضاء بجرد موقع العمل وتحديد نسبة انجازه البالغة 64%، لكي يكون ذلك حجة على الشركة القادمة بالدعوة المباشرة من حيث انتهت الشركة المسحوب العمل منها".