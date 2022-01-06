العراق يدخل عملياً استخدام الطاقة الشمسية.. وثيقة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيئة العراقية، يوم الخميس، خول البلاد "عملياً" استخدام الطاقة الشمسية، مشيرة إلى تحديد الضوابط الخاصة بالتقنيات في استخدام هذه المنظومات.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللجنة المكلفة بوضع ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للمواطنين والانشطة ‏الصناعية والاقتصادية والتجارية والزراعية الممولة من مبادرة البنك المركزي العراقي أقرت الضوابط المالية والفنية مطلع العام الحالي.

وأضافت أن ذلك جاء انسجاماً مع توجهات الدولة للتحول لاستخدامات مصادر توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، موضحة أنها أطلقت مع البنك المركزي العراقي ومؤسسات الدولة الأخرى مبادرة لتنفيذ خطة التكيف الوطنية لاتفاقية باريس للتغيرات المناخية.

ونقل البيان عن مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون، القول، إنه تم تحديد الضوابط الخاصة بالتقنيات في استخدام منظومات الطاقة الشمسية والتي ستتيح للمواطنين والمؤسسات المختلفة شراؤها بأسعار منافسة ضمن القرض المخصص للمبادرة من خلال المصارف المحلية، مبيناً أن اللجنة وضعت احكام وضوابط تضمن استخدام اعلى درجات التقنيات واستدامتها من خلال متابعة جهاز التقييس والسيطرة النوعية والتي سيتم نصبها بإشراف فرق فنية متخصصة من وزارة الكهرباء.

وأوضح الحسون أن مبادرة التحول إلى الطاقة النظيفة تأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية للالتزام بالمقررات الخاصة بمؤتمر باريس لتغير المناخ، مؤكداً أنها واحدة من ثمرات حملات التوعية التي نفذتها الدائرة في القطاعات العامة والخاصة ضمن خطتها فيما يخص التوعية بالتغيرات المناخية. وأشارت إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب محافظ البنك المركزي، وعضوية ممثلين عن وزارتي البيئة والكهرباء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص من الخبراء والمستثمرين.

وعرضت وزارة البيئة جدولاً مفصلاً عن المواصفات والاسعار التقريبية للقروض حسب حجم المنظومة التي تعتبر نقلة نوعية في الجانب البيئي وذات جدوى اقتصادية لما ينفقه المواطن على شراء الطاقة.