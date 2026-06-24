العراق يخفض وارداته من الأسماك والمأكولات البحرية إلى نحو 25 مليون دولار

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات مركز التجارة الدولية، أن العراق خفّض وارداته من الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى خلال عام 2025 إلى 24.978 مليون دولار، مقارنة مع 68.413 مليون دولار في عام 2024، و77.362 مليون دولار في عام 2023.

ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن العراق جاء ضمن قائمة مستوردي هذه المنتجات عالمياً، إلا أن قيمة الواردات سجلت تراجعاً حاداً خلال العام الماضي، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته في السنوات السابقة.

وأشارت إلى أن الأسماك المجمدة تصدرت قائمة المنتجات المستوردة ضمن هذه الفئة بقيمة 11.226 مليون دولار في 2025، مقارنة مع 51.777 مليون دولار في 2024، تلتها الأسماك الطازجة أو المبردة بقيمة 10.022 ملايين دولار، ثم القشريات بقيمة 1.512 مليون دولار، وشرائح ولحوم الأسماك بقيمة 1.375 مليون دولار.

كما بلغت واردات الأسماك الحية 442 ألف دولار، والأسماك المجففة أو المملحة والمدخنة 302 ألف دولار، في حين سجلت واردات الرخويات 94 ألف دولار، واللافقاريات المائية الأخرى ثلاثة آلاف دولار.

وبحسب بيانات مركز التجارة الدولية، فإن واردات العراق من هذه المنتجات بلغت 29.422 مليون دولار في عام 2021، وارتفعت إلى 48.948 مليون دولار في 2022، ثم إلى 77.362 مليون دولار في 2023، قبل أن تتراجع إلى 68.413 مليون دولار في 2024، وتواصل انخفاضها إلى 24.978 مليون دولار خلال 2025.