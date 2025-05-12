العراق يخفض صادراته النفطية إلى 3.2 ملايين برميل يوميًا في أيار وحزيران

شفق نيوز/ من المقرر أن يصدر العراق 3.2 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، في خطوة تمثل انخفاضًا ملحوظًا عن مستويات الصادرات السابقة، وفق ما كشفه مسؤول عراقي مطلع لوكالة "رويترز" اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن هذا الخفض يأتي في إطار التزام العراق بجدول تخفيضات التعويض التي وافق عليها ضمن تحالف "أوبك+"، مشيراً إلى أن هذا المستوى سيكون أقل من صادرات مارس/آذار التي بلغت 3.42 ملايين برميل يوميًا وفق بيانات وزارة النفط العراقية.

وبينما لم تعلن بغداد رسمياً عن أرقام صادرات أبريل/نيسان، أظهرت بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في تحليل بيانات النفط أن متوسط الصادرات العراقية الشهر الماضي بلغ 3.3 ملايين برميل يومياً.

ويأتي هذا التخفيض ضمن سلسلة قرارات لتحالف "أوبك+" (الذي يضم منظمة أوبك وروسيا وحلفاء آخرين) التي بدأت منذ عام 2022 لضبط أسواق النفط العالمية. وتهدف خطة التعويض المحدثة الشهر الماضي إلى إلزام الأعضاء المتخلفين عن تنفيذ التخفيضات المتفق عليها بتعويض الفارق عبر خفض إضافي.

ومن المتوقع أن يعوض هذا التخفيض الجزء الأكبر من الزيادة المخطط لها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا من بعض أعضاء "أوبك+" خلال الأشهر المقبلة، مما قد يسهم في دعم استقرار الأسواق النفطية.