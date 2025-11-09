العراق يخفض سعر بيع خام البصرة المتوسط لآسيا

العراق يخفض سعر بيع خام البصرة المتوسط لآسيا شفق نيوز/ حقل نفطي عراقي
2025-11-09T15:10:00+00:00

شفق نيوز- بغداد

حددت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الأحد، سعر بيع خام البصرة المتوسط لآسيا في كانون الأول/ ديسمبر المقبل بخصم 0.35 دولار للبرميل، وفقاً لوكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن "سومو"، إن بغداد خفضت سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لشهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل إلى آسيا ليصبح بخصم 0.35 دولار للبرميل عن متوسط أسعار عمان/دبي، مقارنة بسعر البيع الرسمي لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي الذي كان بعلاوة 0.85 دولار للبرميل.

وتم تحديد سعر خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر نفسه بخصم 3.10 دولارات للبرميل عن متوسط أسعار عمان/دبي، مقارنة بخصم 1.90 دولار للبرميل الذي حُدد لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

وسجل إجمالي صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات نحو 102 مليون برميل خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بإيرادات تجاوزت 6.9 مليارات دولار، وفقاً لبيانات شركة "سومو".

ويبلغ إجمالي إنتاج العراق من النفط نحو 4.4 ملايين برميل يومياً.

