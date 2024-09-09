العراق يخفض أسعار بيع النفط الخام إلى أوروبا

شفق نيوز/ قررت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، تخفيض أسعار البيع الرسمية للنفط الخام العراقي المحمل للشحن في أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى أوروبا.

وبحسب تقرير نشرته "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد خفضت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) الأسعار الرسمية لبيع خام البصرة المتوسط إلى 4.70 دولارات وهو أقل من سعر خام برنت المؤرخ، كما خفضت سعر خام البصرة الثقيل ليصبح أقل بـ 7.25 دولارات من سعر خام برنت، مبينة أن (سومو) خفضت سعر البيع الرسمي لكلا الخامين بنحو 80 سنتا للبرميل عن مستويات تحميل سبتمبر/ أيلول.

وتم الإبقاء على سعر البيع الرسمي لخام كركوك دون تغيير خلال الشهر عند خصم 1 دولار أمريكي للبرميل عن خام برنت المؤرخ، وفقًا للإشعار.

كما خفضت سومو أسعار البيع الرسمية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول للمشترين الآسيويين، وحددت أسعار خام البصرة المتوسط ​​إلى آسيا ناقص 50 سنتا للبرميل عن متوسط ​​تقييمات بلاتس عمان/دبي.

وحددت أسعار البيع الرسمية لخام البصرة الثقيل بخصم 3.50 دولارات للبرميل عن نفس المعيار.

وكانت الفروق في سبتمبر/ ايلول صفرًا لخام البصرة المتوسط ​​وخصمًا قدره 3 دولارات للبرميل لخام البصرة الثقيل.

ولم تتغير أسعار الخام العراقي للمشترين الأميركيين في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة سبتمبر/أيلول. وتم تحديد خام البصرة المتوسط ​​بخصم 1.10 دولار للبرميل عن مؤشر أرجوس للخام الحامض، وخام البصرة الثقيل بخصم 5.45 دولارات للبرميل عن المعيار. وتم تحديد سعر البيع الرسمي لخام كركوك في أكتوبر/تشرين الأول بعلاوة 1.25 دولار للبرميل.

و"ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس" هي شركة رائدة في تقديم المعلومات والتحليلات لأسواق الطاقة والسلع، وتشتهر بتحديد معايير الأسعار العالمية للنفط والغاز والسلع الأساسية.