العراق يخفض حيازته من السندات الأمريكية للشهر الرابع توالياً

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، ان حيازة العراق من السندات الامريكية انخفضت للشهر الرابع تواليا لتصل نحو 32.1 مليار دولار.

وذكرت الخزانة في أحدث إحصاء لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر ايار من عام 2023 انخفضت بمقدار 2.1 مليار دولار لتصل الى 32.7 مليار دولار، بعد ان كانت 34.8 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه"، مبينة ان "هذه السندات انخفضت بنسبة 0.61% عن نفس الفترة من عام 2022 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 32.9 مليار دولار".

عربياً، تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة حيث بلغت 113.3 مليار دولار، وتأتي الإمارات ثانياً 69 مليار دولار، ومن ثم الكويت ثالثاً بواقع 41.4 مليار دولار، ومن ثم العراق رابعاً، وعُمان خامساً بواقع 7.061 مليار دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الأمريكية هي اليابان وبواقع 1096.8 تريليون دولار، تليها الصين وبواقع 846.7 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة وبواقع 666.6 مليار دولار، ومن ثم تأتي بلجيكا بواقع 335.5 مليار دولار".

واشارت الى ان حجم السندات للدول في أمريكا بلغت 7.527.4 تريليون دولار.