العراق يخفض حيازته من السندات الامريكية بمقدار 400 مليون دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، ان حيازة العراق من السندات الامريكية انخفضت بمقدار 400 مليون دولار لتصل نحو 32.6 مليار دولار في تموز الماضي.

وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر تموز من عام 2023 انخفضت بمقدار 400 مليون دولار لتصل الى 32.6 مليار دولار بعد أن كانت 33 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه"، مبينة ان "هذه السندات انخفضت بنسبة 6.12% عن نفس الفترة من عام 2022 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 34.6 مليار دولار".

عربياً، تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة حيث بلغت 109.2 مليارات دولار، وتأتي الإمارات ثانيا 64.9 مليار دولار، ومن ثم الكويت ثالثا بواقع 42.5 مليار دولار، ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 7.061 مليارات دولار.

واشارت الى ان اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.112 ترليون دولار، تليها الصين وبواقع 831.8 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة وبواقع 662.4 مليار دولار، ومن ثم تأتي لكسمبورغ بواقع 349.9 مليار دولار.

و بلغت سندات الخزانة الأميركية في تموز نحو 7.563 تريليونات دولار، بزيادة 1.04 في المئة عن مستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 7.463 مليارات دولار.