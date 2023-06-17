العراق يخفض حيازته من السندات الامريكية بمقدار 4.5 مليار دولار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم السبت، ان حيازة العراق من السندات الامريكية انخفضت للشهر الثالث تواليا لتصل نحو 35 مليار دولار.

وذكرت الخزانة في احدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر نيسان من عام 2023 انخفضت بمقدار 4.5 مليار دولار لتصل الى 34.8 مليار دولار بعد ان كانت 39.3 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه"، مبينة ان " هذه السندات ارتفعت بنسبة 18.6% عن نفس الشهر من عام 2022 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 28.3 مليار دولار".

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الاكثر حيازة حيث بلغت 113.3 مليار دولار، وتأتي الامارات ثانيا 70.2 مليار دولار، ومن ثم الكويت ثالثا بواقع 41.4 مليار دولار، ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 7.061 مليار دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1127.2 ترليون دولار، تليها الصين وبواقع 868.9 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة وبواقع 680.7 مليار دولار، ومن ثم تأتي بلجيكا بواقع 336.6 مليار دولار".