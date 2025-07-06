العراق يخفض حرق الغاز بنسبة 1.6%

شفق نيوز - بغداد

خفض العراق حرق الغاز بنسبة 1.6% عام 2024، فيما تراجعت انبعاثات حرقه إلى 35.1 مليون طن.

ووفقاً لمعهد الطاقة البريطاني، فإن "العراق خفض حرق الغاز من حقوله النفطية بنسبة 1.6% ليصل إلى 17.37 مليار متر مكعب لعام 2024 مقارنة بعام 2023 الذي كان حرق الغاز فيه 17.6 مليار منر مكعب".

وأضاف أن "انبعاثات حرق الغاز لدى العراق تراجعت إلى 35.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2024، مقابل 35.6 مليون طن في عام 2023".

ويستهدف العراق التوقف نهائيًا عن حرق الغاز خلال 3 سنوات، ضمن مخطط استغلاله، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لتشغيل محطات الكهرباء.