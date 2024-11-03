العراق يخفض انتاجه النفطي  بنحو 90 ألف برميل

شفق نيوز/ خفض العراق انتاجه النفطي بنحو 90 ألف برميل وذلك امتثالاً لاتفاق خفض الإمدادات خلال شهر اكتوبر / تشرين الاول الماضي حسب مسح أجرته وكالة بلومبيرغ .

وارتفعت الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للنفط بنحو 370 ألف برميل يومياً، إلى 29.9 مليون برميل في أكتوبر/ تشرين الأول، وجاء ذلك بفضل إعادة تشغيل حقول ومصافي النفط في ليبيا الشهر الماضي.

فيما خفض العراق إنتاجه بنحو 90 ألف برميل ليصل إلى 4.13 ملايين يومياً، امتثالاً لاتفاق خفض الإمدادات، لكنه ظل فوق الحصة البالغة 4 ملايين برميل.