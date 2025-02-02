العراق يخطط لفتح خطوط إنتاج للأدوية والصناعات الأردنية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأحد، أنها تبحث فتح خطوط إنتاجية للأدوية والمواد الإنشائية والصناعات التحويلية الغذائية الأردنية في البلاد، وذلك خلال لقاء جمع نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، بوزير التجارة والصناعة الأردني يعرب القضاة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "اللقاء، الذي حضره سفير الأردن لدى العراق، ماهر سالم الطراونة، تناول آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية وسبل تطويرها".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا إمكانية الاستفادة من التجربة الأردنية في صناعة الأدوية، واستقطاب المستثمرين والصناعيين الأردنيين للاستثمار في العراق عبر فتح خطوط إنتاجية للأدوية والمواد الإنشائية والصناعات التحويلية الغذائية".

كما تناول اللقاء "التعاون في مجال التقييس والسيطرة النوعية والمواصفات وشهادات الجودة، بما يسهم في دعم التجارة والصناعة المشتركة بين العراق والأردن".

وأشاد الوزير الأردني "بمستوى التقدم الذي حققه العراق خلال السنتين الماضيتين في مختلف المجالات"، معرباً عن استعداد بلاده "لتعزيز التعاون ودعم مسيرة التنمية العراقية".

وأشار القضاة إلى أن "العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت نمواً مضطرداً في السنوات الأخيرة"، لافتاً إلى أن "اللجنة التجارية المشتركة ستنعقد لأول مرة في بغداد بهدف تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين المملكة والعراق".