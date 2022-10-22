العراق يخطط لزيادة الإنتاج النفطي مع شركة روسية 

شفق نيوز/ أعلن مسؤول نفطي عراقي ، اليوم السبت، عن خطط لزيادة الإنتاج في حقل بدرة مع شركة "غازبروم نفط" الروسية.

وقال علي الوردي، المسؤول في وزارة النفط العراقية، لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أنه من المقرر زيادة حجم إنتاج النفط في حقل بدرة في العراق مع شركة "غازبروم نفط" الروسية.

وقال المسؤول، ردا على سؤال بشأن التعاون مع شركة روسية في حقل بدرة: "هذا عقد قديم... غازبروم نفط تواصل العمل بموجب هذا العقد. هناك خطط لزيادة إنتاج النفط في هذا الحقل".

وفي وقت سابق، قال وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل، إن بغداد تريد توقيع عقد مع شركة "غازبروم نفط" الروسية لتحسين ظروف تطوير حقل بدرة.

وتعمل شركة "غازبروم نفط" في العراق في مشروع بدرة، وفي اقليم كوردستان ضمن مشروعي كرميان (حقل سركلا) وشكل.

وفي وقت سابق، أبدت دول تجمع أوبك+، بينها العراق، دعمها لقرار خفض الإنتاج الذي تم إقراره هذا الشهر.

يأتي ذلك ذلك بعدما قالت الولايات المتحدة إن السعودية دفعت بعض البلدان في المجموعة إلى اتخاذ هذا القرار، في تصعيد لحرب كلامية مع الرياض، وفقا لرويترز.