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العراق يخطط لرفع إنتاجه الغازي إلى 4 مليارات قدم مكعب خلال 2025

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-22T15:51:41+0000
العراق يخطط لرفع إنتاجه الغازي إلى 4 مليارات قدم مكعب خلال 2025

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، يوم الاربعاء، عن خطة لاستثمار الغاز الطبيعي لرفع الإنتاج إلى أربعة مليارات قدم مكعب في العام 2025.

وقال عبد الجبار خلال لقاء مع شبكة CNBC عربيةK على هامش مؤتمر Gastech 2021، إن شركة النفط الوطنية تعمل على تسريع وتيرة الخطط الاستكشافية في البلاد خصوصا في حقول الغاز الطبيعي غربي العراق.

وتوقع  أن يتحول العراق إلى "بلد مستقل" في ملف الطاقة حين الانتهاء من أعمال الحفر الاستشكافي، مؤكدا حاجة البلاد لتعديل مصادر الدخل ورفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي.

وبين أن شركة غاز البصرة أطلقت مشروعها 2021-2025 بثلاثة مليارات دولار لإضافة طاقة تصل إلى 600 مليون قدم مكعب قياسي.

واضاف عبد الجبار أن المشاريع الأخرى في شمال شرقي العراق تستهدف الوصول إلى أربعة مليارات قدم مكعب خلال 2025، مشيرا الى أن الدعم الحكومي من شأنه تمكين الوصول إلى 80% من المستهدفات فيما يتعلق بإنتاج الغاز وتحويل الطاقة المنتجة في البلاد إلى طاقة نظيفة أو معتمدة على الغاز.

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