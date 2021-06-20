العراق يخطط لرفع انتاج مصفى بيجي إلى 150 الف برميل يومياً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاحد، عزمها رفع الطاقة الانتاجية لمصفى الصمود "بيجي سابقاً" في محافظة صلاح الدين إلى 150 الف برميل يومياً بعد اعادة تأهيله.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزارة النفط حريصة على الاسراع في تنفيذ مشاريع وخطط تأهيل الوحدات الانتاجية لمصفى الصمود في بيجي واستئناف الطاقة الانتاجية الكاملة، مبيناً أنه ترأس، اليوم، اجتماعاً لمناقشة برنامج إعادة تأهيل مصفى الشمال بطاقة 150 ألف برميل باليوم.

وأوضح يونس انه واستناداً لتوجيهات الوزير احسان عبد الجبار اسماعيل بالإسراع في وضع برنامج زمني لإعادة اعمار مصفى الشمال، فقد تم بحث آليات وبرنامج التأهيل بالجهد الوطني.

واضاف يونس أن الوزارة ومن خلال تشكيلاتها تمكنت من اعادة تأهيل وتشغيل مصفى صلاح الدين ١ و٢ والمصافي الخارجية التابعة لشركة مصافي الشمال، موضحاً أنها تعمل حاليا على تطوير الانتاج فيها من خلال اضافة وحدات لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته.

واشار وكيل الوزارة إلى عزم وزارته استثمار طاقاتها وإمكاناتها الفنية وخبرات العاملين فيها في شركات مصافي الشمال والمعدات الهندسية والمشاريع النفطية والدوائر المعنية في الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي والشركات الاجنبية لإعادة التأهيل واستئناف الانتاج في شركة مصافي الشمال بطاقتها الانتاجية المعهودة.

وبحسب البيان فقد حضر الاجتماع المديرون العامون لشركات مصافي الشمال والمشاريع والمعدات الهندسية والدوائر المعنية في مركز الوزارة.