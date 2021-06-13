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العراق يخصص 3 مليارات دولار للسيطرة على ارتفاع الأسعار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-13T09:31:57+0000
العراق يخصص 3 مليارات دولار للسيطرة على ارتفاع الأسعار

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، عن تخصيص ثلاثة مليارات دولار لضبط السوق والسيطرة على ارتفاع أسعار الصرف.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي خصص ثلاثة مليارات دولار من السيولة المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط لغرض ضبط السوق والسيطرة على المواد الغذائية وارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي".

وأضاف أن "البنك المركزي يبيع يوميا أكثر من 200 مليون دولار في مزاد العملة وذلك لغرض السيطرة على السوق، إلا إن ارتفاع سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة جاء نتيجة العرض والطلب على العملة الأجنبية".

وصوت مجلس النواب العراقي في (31 آذار 2021)، على المادة الأولى من قانون الموازنة، التي تضمنت اعتماد سعر صرف الدولار 1450 ديناراً لكل دولار.

ونص مقترح المادة الأولى، على احتساب سعر برميل النفط عند 65 الف دينار دون ذكر تحديد سعر الصرف، الأمر الذي يدفع بتثبيت سعر صرف الدولار كما مقترح عند 1450 ديناراً لكل دولار.

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