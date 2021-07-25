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العراق يخصص أكثر من ملياري دينار لمكافحة وباء إنفلونزا الطيور

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-25T12:47:27+0000
العراق يخصص أكثر من ملياري دينار لمكافحة وباء إنفلونزا الطيور

شفق نيوز/ خصصت وزارة المالية، مبلغا ماليا مقداره مليارين و117 مليون دينار، إلى وزارة الزراعة / دائرة البيطرة وبصورة طارئة لتوفير الاحتياجات والمستلزمات واللقاحات الخاصة بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8)، لاحتواء المرض وحماية مشاريع الدواجن في البلاد.

وجاء القرار، لغرض حماية المنتج المحلي ولاسيما مشاريع الدواجن، وتعزيز إجراءات الأمن الحيوي وتوفير العلاجات البيطرية والمستلزمات الوقائية، وفقا لما أعلنته وزارة الزراعة في بيان اليوم الأحد.

يذكر أن إنفلونزا الطيور هو مرض يسببه نوع من أنواع فيروسات الأنفلونزا تطور وتكيف في أجسام الطيور، والنوع الأخطر من هذا الفيروس هو أنفلونزا الطيور الشديدة HPAI.

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