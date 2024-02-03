العراق يخسر 3% من إيراداته النفطية في شهر كانون الثاني الماضي

شفق نيوز/ انخفضت إيرادات العراق من النفط بنسبة 3% على أساس شهري لتصل الى 8.025 مليار دولار.

ووفقا لمجموعة بيانات وإحصاءات صدرت عن وزارة النفط، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن مجموع الإيرادات النفطية لشهر كانون الثاني الماضي انخفضت بمقدار 291 مليون دولار وبنسبة 3% لتصل الى 8.025 مليارات دولار على أساس شهري مقارنة بشهر كانون الأول التي بلغت فيها الإيرادات 8.316 مليارات دولار.

وانخفضت مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 1.63 % على أساس شهري لتصل الى 7.929 مليارات دولار، مقارنة بشهر كانون الأول التي بلغت فيها الإيرادات 8.288 مليارات دولار.

وبحسب البيانات، فإن العراق صدر النفط الخام للأردن عبر الحوضيات وبلغت الإيرادات 298 مليون دولار بكمية 464 ألف برميل.