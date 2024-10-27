انكماش سوق المشروعات في العراق بنسبة 5.9 %

انكماش سوق المشروعات في العراق بنسبة 5.9 %
2024-10-27T10:26:44+00:00

شفق نيوز/كشفت مجلة ميد الانكليزية، يوم الأحد، عن انكماش يضرب سوق المشروعات في العراق بنسبة 5.9%.

وذكرت المجلة، في تقرير اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مؤشر المشاريع الخليجية لدول مجلس الخليج العربي  ارتفعت ما عدا العراق وإيران خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وتحديداً من 13 أيلول/سبتمبر إلى 11 أكتوبر تشرين الأول".

وأضافت أن "العراق خسر 23 مليار دولار من قيمة المشاريع حيث انكمشت سوق المشاريع فيه بنسبة 5.9%، كما انكمشت سوق المشاريع في إيران بنسبة 0.9% أو 2.5 مليار دولار".

وأشارت إلى أن "النمو في قيمة المشروعات لدول الخليج العربي بلغ 10 مليارات دولار بفضل ما شهدته أسواق السعودية والإمارات".

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon