العراق يخسر 15 ألف دولار في الساعة بسبب إغلاق مجاله الجوي

شفق نيوز- بغداد

أعلن مرصد إيكو عراق، يوم الاثنين، أن العراق يخسر نحو 15 ألف دولار في الساعة نتيجة التوقف المؤقت لحركة عبور الطائرات عبر أجوائه.

وذكر المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأجواء العراقية كانت تشهد قبل توقف حركة العبور الجوي مرور نحو 800 طائرة يومياً، تشمل الرحلات المحلية والأجنبية، فيما كانت المعدلات اليومية خلال الفترات السابقة تتراوح بين 700 و750 طائرة.

وأوضح المرصد أن رسوم عبور الطائرة الواحدة عبر الأجواء العراقية تبلغ نحو 450 دولاراً، ما كان يوفر إيرادات يومية تقدر بنحو 360 ألف دولار.

وأشار إلى أن كل ساعة تتوقف فيها حركة العبور الجوي تكلف العراق خسارة تقدر بنحو 15 ألف دولار، فيما تصل الخسائر إلى نحو 360 ألف دولار يومياً، ما يؤثر على الإيرادات غير النفطية التي تسعى الحكومة إلى تعزيزها وتنويع مصادرها.

ودعا المرصد، إلى الإسراع في استعادة حركة الملاحة الجوية وعبور الطائرات فوق الأجواء العراقية فور استقرار الأوضاع الأمنية، نظراً لأهمية هذا المورد في دعم إيرادات الدولة وتعزيز مكانة العراق كممر جوي استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا ودول المنطقة.