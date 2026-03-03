العراق يخسر 128 مليون دولار يومياً بعد توقف إنتاج النفط

شفق نيوز- بغداد

أعلن مرصد "إيكو عراق"، يوم الثلاثاء، أن العراق يتكبد خسائر تُقدّر بنحو 128 مليون دولار يومياً نتيجة توقف الإنتاج في حقل الرميلة النفطي وحقول إقليم كوردستان، على خلفية تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر المرصد في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن "حقل الرميلة ينتج نحو 1.4 مليون برميل يومياً، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقول إقليم كوردستان قرابة 200 ألف برميل يومياً"، مشيراً إلى أن إجمالي الإنتاج المتوقف يُقدّر بنحو 1.6 مليون برميل يومياً.

وأضاف أن "الخسائر اليومية، وباحتساب سعر 80 دولاراً للبرميل، تصل إلى نحو 128 مليون دولار"، متوقعاً اتساع نطاق التوقف ليشمل حقولاً أخرى في حال استمرار التصعيد.

وبيّن المرصد أن استمرار توقف الإنتاج لمدة أسبوع واحد، قد يكلّف الخزينة العراقية قرابة 900 مليون دولار، فيما قد تتجاوز الخسائر 3.8 مليارات دولار خلال شهر كامل.

وأشار إلى أن هذا التطور يشكّل ضغطاً مباشراً على الموازنة العامة، التي تعتمد بأكثر من 90% على الإيرادات النفطية، ما يزيد من مخاطر اتساع العجز المالي في حال أمد الأزمة.

وكان مصدر في شركة نفط الشمال الحكومية، ومقرها محافظة كركوك، كشف في وقت سابق يوم الثلاثاء، عن توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، عقب إيقاف العمل في بعض الشركات النفطية بالإقليم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر محلية مطلعة، بتوقف انتاج النفط في أضخم حقول العراق، وثاني أكبر حقل نفطي حول العالم وهو حقل الرميلة، على خلفية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.