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العراق يخسر 1000 رحلة جوية يوميا في مونديال قطر جراء إخفاق وزارة النقل
Category: اقتصـاد
Date: 2022-08-12T11:22:13+0000
العراق يخسر 1000 رحلة جوية يوميا في مونديال قطر جراء إخفاق وزارة النقل
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