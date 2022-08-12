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العراق يخسر 1000 رحلة جوية يوميا في مونديال قطر جراء إخفاق وزارة النقل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-12T11:22:13+0000
العراق يخسر 1000 رحلة جوية يوميا في مونديال قطر جراء إخفاق وزارة النقل

العراق يخسر 1000 رحلة جوية يوميا في مونديال قطر جراء إخفاق وزارة النقل

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