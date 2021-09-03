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العراق يخسر أكثر من مليوني طن قمح بسبب شح المياه

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-03T16:21:09+0000
العراق يخسر أكثر من مليوني طن قمح بسبب شح المياه

شفق نيوز/ أفاد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حيدر العبادي، يوم الجمعة، بأن النقص في إنتاج المحاصيل الزراعية نتيجة شح المياه.

وقال العبادي لوكالة شفق نيوز، "لقد خسرنا أكثر من مليوني طن من محصول القمح بسبب شح المياه وعدم دفع مستحقات الفلاحين"، مشيرا إلى أنه كان من المفروض وصول إنتاج البلاد إلى 6 ملايين طن.

ووفق أرقام وزارة التجارة العراقية فإن إنتاج العراق بلغ 4.539 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم الحالي، محققة بذلك الاكتفاء الذاتي للعام الثالث على التوالي.

وكانت وزارة الزراعة العراقية تتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 6 ملايين طن. ويحتاج العراق للوصول مرحلة الاكتفاء الذاتي من محصول القمح إلى 4.2 ملايين طن سنويا، يضاف إليها مليون طن مستوردة لأغراض تحسين الجودة بخلطها مع القمح المحلي.

وأشار العبادي إلى أن "الموسم القادم سيشهد نقصا واضحا في إنتاج المحاصيل الزراعية"، موضحا أن "إدارة ملف الماء غير صحيح في العراق".

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