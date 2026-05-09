العراق يخسر سوق آسيا مؤقتاً.. المكسيك ترسل أول شحنة زيت وقود بعد اضطرابات المنطقة

دفعت اضطرابات الشرق الأوسط والحرب المرتبطة بإيران إلى تغيّر لافت في تدفقات تجارة الوقود العالمية، بعدما استقبلت آسيا أول شحنة من زيت الوقود المكسيكي منذ تسعة أشهر، لتعويض تراجع الإمدادات القادمة من العراق والكويت عبر مضيق هرمز،

وذكر تقرير لوكالة "رويترز" أن الأسواق الآسيوية، خصوصاً سنغافورة التي تعد مركزاً رئيسياً لتجارة وتزويد السفن بالوقود، تعاني انخفاضاً بالمخزونات بعد تراجع صادرات زيت الوقود من كبار موردي الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم العراق والكويت، نتيجة التوترات الأمنية في المنطقة.

وبحسب بيانات تتبع السفن، وصلت ناقلة "أوريون" إلى سنغافورة محملة بنحو مليون برميل من زيت الوقود عالي الكبريت قادمة من مصفاة "سالينا كروز" المكسيكية، فيما تستعد شركة PMI، الذراع التجارية لشركة “بيمكس” المكسيكية، لطرح شحنات إضافية إلى آسيا خلال يونيو المقبل.

وأشار متعاملون في سوق الطاقة إلى أن ارتفاع أسعار زيت الوقود في آسيا مقارنة بالأسواق الغربية فتح المجال أمام ما يعرف بـ"المراجحة السعرية"، ما شجع تدفق الإمدادات من الأميركيتين إلى الأسواق الآسيوية لتعويض النقص القادم من الشرق الأوسط.