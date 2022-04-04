العراق يخسر "خمسة آلاف مليار دينار سنويا" لهذا السبب..

شفق نيوز/ أوضحت وزارة النفط يوم الاثنين، عن خسائر مالية تتكبدها موازنة الدولة تبلغ خمسة آلاف مليار سنويا جراء الدعم الحكومي لزيت الوقود.

وقالت الوزارة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان موازنة الدولة تتكبد خسائر تقدر بخمسة آلاف مليار دينار سنويا نتيجة عدم تصدير جميع الكميات المنتجة من زيت الوقود (النفط الأسود) أو بيعه وفقاً لاسعار النشرة العالمية، فضلاً عن تخصيص جزء منه لتجهيز التجار و( اصحاب المعامل) بسعر مدعوم.

واضافت ان سعر الطن الحالي من زيت الوقود (النفط الأسود) وفقاً للنشرة العالمية هو (900 الف دينار)، بينما تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز النفط الاسود للمعامل والمصانع المحلية المنتجة للاسفلت المؤكسد بسعر (300 الف دينار ) للطن الواحد. ولاصحاب معامل الطابوق بسعر (100 الف دينار ) للطن الواحد.