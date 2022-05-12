العراق يخرج من الدول الـ10 الرئيسية المصدرة للنفط للمصافي الصينية المستقلة

شفق نيوز/ اعلنت ادارة الجمارك الصينية يوم الخميس، ان العراق خرج من الدول الـ10 الرئيسية المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة خلال شهر نيسان الماضي من العام 2022.

واظهرت الادارة في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "شركات التكرير المستقلة في الصين زادت من اقتناص النفط الخام الروسي ذي الأسعار الجذابة، حيث استعادت واردات النفط الخام الروسية من شركات التكرير الصينية المستقلة 35.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى مليوني طن متري في نيسان".

واضافت ان "العراق لم يكن ضمن العشرة الرئيسيين للدول المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة في شهر نيسان"، مبينة ان "ماليزيا جاءت اولا بتصدير 2.141 مليون طن، وجاءت روسيا ثانيا بتصدير 2.035 مليون طن، وجاءت السعودية ثالثا بصادرات 1.652 مليون طن، ومن ثم جاءت عمان رابعا بصادرات 1.126 مليون طن".

واشارت الى ان "الكويت جاءت خامسا بتصدير 982 الف طن، وجاءت انغولا سادسا بـ 520 الف طن، وجاءت الامارات سابعا بتصدير 501 الف طن، وجاءت البرازيل ثامنا بتصدير 499 الف طن ، وجاءت النرويج تاسعا بتصدير 273 الف طن ، وجاءت الكونغو عاشرا بتصدير 271 الف طن".

وبينت ان "العراق جاء سادسا في مجموع الصادرات النفطية الى المصافي الصينية المستقلة للأشهر الاربعة من العام 2022 وابتداء من كانون الثاني ولغاية شهر نيسان بصادرات بلغت 3.766 ملايين طن ( 26.738 مليون برميل)".