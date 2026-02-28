العراق يختنق.. تداعيات مالية خطيرة لإغلاق مضيق هرمز

شفق نيوز- بغداد

حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم السبت، من تداعيات اقتصادية ومالية خطيرة قد يتعرّض لها العراق بسبب إغلاق مضيق هرمز، مبيناً أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كامل على تصدير النفط عبر موانئه الجنوبية المطلة على الخليج.

وقال المرسومي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 94% من صادرات العراق النفطية تمر عبر المنافذ البحرية الجنوبية، ما يعني أن أي إغلاق للمضيق سيؤدي إلى توقف معظم الصادرات، وبالتالي انخفاض الإيرادات النفطية من نحو 7 مليارات دولار شهرياً إلى أقل من مليار دولار".

وأوضح أن البدائل المتاحة "محدودة جداً، إذ لا يستطيع العراق حالياً تصدير أكثر من 210 آلاف برميل يومياً عبر خط جيهان التركي، إضافة إلى كميات محدودة يمكن نقلها بالصهاريج إلى الأردن، وهي كميات لا تكفي لتغطية الالتزامات المالية ورواتب القطاع العام".

وأضاف أن "توقف التصدير سيجبر العراق على خفض الإنتاج النفطي إلى مستويات قد تصل إلى نحو مليون برميل يومياً، ما سيؤدي إلى إغلاق عدد من الآبار النفطية، الأمر الذي قد يتسبب بأضرار فنية في ضغط المكامن ويؤثر سلباً في الطاقة الإنتاجية مستقبلاً، لافتاً إلى أن استعادة مستويات الإنتاج السابقة قد تستغرق وقتاً طويلاً حتى بعد إعادة فتح المضيق".

وأشار إلى أن "تداعيات الإغلاق لن تقتصر على قطاع النفط فقط، بل ستمتد إلى قطاع الكهرباء نتيجة انخفاض إنتاج الغاز المصاحب المرتبط بإنتاج النفط، ما يعني تراجع كميات الغاز الجاف المستخدم في تشغيل المحطات الكهربائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي".

وأكد المرسومي، أن العراق "سيكون من أكثر الدول تأثراً بأي إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز، نظراً لاعتماده الريعي على النفط"، داعياً إلى "ضرورة الإسراع في إيجاد بدائل تصديرية ووضع خطط طوارئ لتقليل المخاطر المحتملة على الاقتصاد الوطني".

وكانت مؤسسة "أسبيدس" الأوروبية، أفادت في وقت سابق يوم السبت، بإغلاق الحرس الثوري لمضيق هرمز، وهو ما أكدته بوقت لاحق البحرية الإيرانية.

وكانت أربعة مصادر تجارية، أفادت يوم السبت، بأن بعض شركات النفط والتجارة الكبرى علقت شحنات النفط الخام والوقود عبر مضيق هرمز في ظل استمرار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها.

وذكرت وكالة رويترز، عن مسؤول تنفيذي كبير في إحدى شركات التجارة، قوله: "ستبقى سفننا في أماكنها لعدة أيام".

من جانبها، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بتوقف عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.