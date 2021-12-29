العراق يختتم العام 2021 بإرتفاع في مبيعاته النقدية من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي اليوم الأربعاء، لتصل إلى أكثر من 63 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 1.98 % لتصل إلى 198 مليونا، و355 الفا، و886 دولارا أمريكيا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 202 مليونان، و 629 الف و 408 دولار أمريكي.

واضاف مراسلنا ان مبيعات البنك النقدية من الدولار ارتفعت هذا اليوم الى 63 مليونا، و810 آلاف دولار مقارنة باليوم السابق التي بلغت فيها المبيعات النقدية 47 مليون دولار، فيما ذهب الباقي البالغ 134 مليونا، و545 الفا، و886 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى أن 22 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 16 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 258 شركة توسط.