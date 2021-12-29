سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يختتم العام 2021 بإرتفاع في مبيعاته النقدية من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-29T11:42:08+0000
العراق يختتم العام 2021 بإرتفاع في مبيعاته النقدية من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي اليوم الأربعاء، لتصل إلى أكثر من 63 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 1.98 % لتصل إلى 198 مليونا، و355 الفا، و886 دولارا أمريكيا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 202 مليونان، و 629 الف و 408 دولار أمريكي.

واضاف مراسلنا ان مبيعات البنك النقدية من الدولار ارتفعت هذا اليوم الى 63 مليونا، و810 آلاف دولار مقارنة باليوم السابق التي بلغت فيها المبيعات النقدية 47 مليون دولار، فيما ذهب الباقي البالغ 134 مليونا، و545 الفا، و886 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى أن 22 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 16 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 258 شركة توسط.

related

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي لأكثر من 205 ملايين دولار خلال يوم

Date: 2021-12-14 11:41:25
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي لأكثر من 205 ملايين دولار خلال يوم

قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي لتتخطى حاجز 200 مليون دولار

Date: 2021-11-17 10:51:37
قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي لتتخطى حاجز 200 مليون دولار

انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي

Date: 2021-09-15 10:30:08
انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي

انخفاض مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي لتصل إلى 196 مليون دولار

Date: 2021-04-18 10:04:43
انخفاض مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي لتصل إلى 196 مليون دولار

انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-19 08:42:32
انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

مع انخفاضه بالأسواق .. ارتفاع في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-20 09:40:27
مع انخفاضه بالأسواق .. ارتفاع في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي تنخفض الى 203 ملايين دولار

Date: 2021-04-20 09:32:17
مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي تنخفض الى 203 ملايين دولار

استمرار انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-15 10:53:18
استمرار انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي