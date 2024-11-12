العراق يختار 11 شركة للتنافس على عقد تشغيل ميناء الفاو الكبير

شفق نيوز/ كشف المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، اليوم الثلاثاء، عن وضع قائمة مختصرة تضم 11 شركة شحن للتنافس على عقد تشغيل ميناء الفاو الكبير.

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الفائزين في يناير/ كانون الثاني 2025، بحسب ما أفادت به رويترز.

وقال الفرطوسي، تتضمن القائمة المختصرة شركات بارزة مثل "تشاينا ميرشانتس بورت جروب" الصينية، و"إيفرجرين" التايوانية لشحن الحاويات، و"سي.إم.إيه-سي.جي.إم" الفرنسية لنقل الحاويات والشحن، بالإضافة إلى "ميديترينيان شيبينج كومباني" (إم إس سي) و"أداني" الهندية، و"إنترناشيونال كونتينر تيرمينال سيرفسيز" (مقرها الفلبين)، و"كوسكو" الصينية، و"جلوبال شيبينج" الإماراتية.

ويعد الميناء واحدًا من أبرز المشاريع الاقتصادية التي ستساهم في دعم الاقتصاد العراقي، حيث من المتوقع أن يوفر 150 ألف فرصة عمل.

والسبت الماضي الثامن تشرين الثاني الجاري، تم تسليم الأرصفة الخمسة الخاصة بالمرحلة الأولى للمشروع، حيث تم إنجاز 100% منها، وتعد هذه الأرصفة جزءًا من المشروع الأوسع الذي يشمل أيضًا القناة الملاحية، ساحة الحاويات، والنفق المغمور.

ووصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الميناء بمشروع "الشعب العراقي"، بينما أكد وزير النقل أهمية الميناء كركيزة للنمو الاقتصادي في العراق والمنطقة.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات ضخمة ويعزز التنوع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما يُتوقع أن يساهم الميناء في تعزيز حركة التجارة بين العراق وآسيا وأوروبا، ويعكس تحولًا مهمًا في البنية التحتية العراقية.

ويلقى المشروع اهتمامًا دوليًا، حيث زارته وفود من تركيا ودول أخرى للاطلاع على تطوراته، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى للميناء في نهاية 2025، ليبدأ العمل بخمسة أرصفة من أصل 99 رصيفًا.