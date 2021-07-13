سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يحيل مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا لشركة صينية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-13T18:21:44+0000
العراق يحيل مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا لشركة صينية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، عن إحالة مصفاة نفطية بطاقة 300 ألف برميل يوميا إلى شركة صينية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بحضور ورعاية وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، تم الاعلان عن احالة مصفى الفاو الاستثماري الكبير بطاقة 300 الف برميل باليوم مع بناء مجمع بتروكيمياويات الفاو الاستراتيجي الى شركة CNCEC الصينية الحكومية".

ونقل البيان عن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل قوله، إن "هذا المشروع يعد اضخم مشروع استثماري في الصناعة النفطية ، ونقلة نوعية في قطاع التصفية والصناعات البتروكيماويات".

related

النفط تطمئن: الوقود يتدفق بانسيابية لمحطات الكهرباء ولدينا خزين كبير للبنزين والغاز

Date: 2019-11-06 13:31:16
النفط تطمئن: الوقود يتدفق بانسيابية لمحطات الكهرباء ولدينا خزين كبير للبنزين والغاز

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-10-11 07:55:36
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

النفط تفتتح محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمالية

Date: 2021-02-28 07:41:48
النفط تفتتح محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمالية

توقف البورصة عن التداول يمنح الدولار استقرارا في بغداد وأربيل

Date: 2021-05-13 07:35:12
توقف البورصة عن التداول يمنح الدولار استقرارا في بغداد وأربيل

المالية تزف بشرى إطلاق رواتب تشرين الأول

Date: 2020-11-12 14:02:31
المالية تزف بشرى إطلاق رواتب تشرين الأول

إرتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-03-03 07:39:58
إرتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

الحكومة العراقية تصوت على تعديل قانون التقاعد الموحد وتحيله للبرلمان

Date: 2019-10-29 13:41:46
الحكومة العراقية تصوت على تعديل قانون التقاعد الموحد وتحيله للبرلمان

استقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في إقليم كوردستان

Date: 2021-03-15 07:10:46
استقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في إقليم كوردستان