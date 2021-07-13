العراق يحيل مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا لشركة صينية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، عن إحالة مصفاة نفطية بطاقة 300 ألف برميل يوميا إلى شركة صينية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بحضور ورعاية وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، تم الاعلان عن احالة مصفى الفاو الاستثماري الكبير بطاقة 300 الف برميل باليوم مع بناء مجمع بتروكيمياويات الفاو الاستراتيجي الى شركة CNCEC الصينية الحكومية".

ونقل البيان عن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل قوله، إن "هذا المشروع يعد اضخم مشروع استثماري في الصناعة النفطية ، ونقلة نوعية في قطاع التصفية والصناعات البتروكيماويات".