العراق يحل ثانيا بمجموعة الدول العربية المستوردة لمنتجات غير نفطية من الكويت في 2023

شفق نيوز/ كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن تراجع إجمالي قيمة الصادرات الكويتية غير النفطية العام الماضي بقيمة بلغت 237.822 مليون دينار كويتي، بانخفاض بلغ 29.1% مقارنة بالعام الذي سبقه حيث بلغت صادراتها 386.3 مليون دينار كويتي.

وحسب بيانات التجارة "تصدر الكويت منتجاتها الصناعية غير النفطية إلى 6 مجموعات تتضمن الدول الخليجية والعربية والأوروبية والأفريقية والآسيوية وأستراليا، والأميركية".

واستحوذت دول الخليج على نصيب الأسد من الصادرات الكويتية في 2023 بنسبة 62.4 % وبقيمة 171.01 مليون دينار، تلتها الدول العربية (مصر، العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، الجزائر، المغرب، سوريا، ليبيا واليمن) بنسبة 34.09 في المئة وبـ 93.34 مليون دينار، ثم الدول الأوروبية بـ2.8 في المئة وبنحو 7.7 مليون دينار، ودول الأميركيتين 0.3 % وبقيمة 847 ألفاً دينار، والدول الأفريقية 0.2 في المئة بـ 524 ألفاً دينار، وأخيراً دول آسيوية وأستراليا بنسبة 0.11 % وبقيمة 319 ألف دينار.

ويبلغ سعر صرف الدينار الكويتي 3.25 دولارات.