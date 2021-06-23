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العراق يحقق إيرادات مالية قرابة 6 مليارات دولار من بيع النفط في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-23T09:44:57+0000
العراق يحقق إيرادات مالية قرابة 6 مليارات دولار من بيع النفط في شهر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 89) مليونا (881) الفا و(268) برميلاً ( تسعة وثمانون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون الفا ومئتان وثمانية وستون برميلا)، بايرادات بلغت ( 5 ) مليارات و( 917 ) مليون و (932) الف  دولار .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (86) مليونا و(820) الفا و ( 355  ) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(60) الفا و(913) برميلا .

وبينت الاحصائية ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

فيما بلغ  معدل سعر البرميل الواحد  (  65.842  ) دولارا .

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