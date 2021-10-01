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العراق يحقق إيرادات مالية قاربت 7 مليارات دولار من بيعه للنفط خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-01T12:48:00+0000
العراق يحقق إيرادات مالية قاربت 7 مليارات دولار من بيعه للنفط خلال شهر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

ووفقا للإحصائية فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (92) مليونا (422) الفا و( 485 ) برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة (6) مليار و(711) مليونا و (7 ) آلاف دولار .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (89) مليونا و(224) الفا و (354) برميلا .

اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين، و( 922) الفا و( 857 ) برميلا . فيما بلغت الكميات المصدرة إلى الاردن (275) الفا و (274)برميلا.

وان المعدل اليومي لمجموع الصادرات النفطية قد بلغ (3) مليون و(81) الف برميل في اليوم.

وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 72.612 ) دولارا .

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