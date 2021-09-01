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العراق يحقق إيرادات مالية تخطت 6 مليارات دولار من بيع النفط خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-01T10:18:52+0000
العراق يحقق إيرادات مالية تخطت 6 مليارات دولار من بيع النفط خلال شهر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط يوم الأربعاء مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي.

وبحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (94) مليونا (660) الفا و( 239 ) برميلاً ، بايرادات مالية بلغت (6) مليارات و(533) مليونا و (142 ) الف دولار .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (91) مليونا و(655) الفا و (930) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) ملايين و( 004) آلاف، و( 309 ) براميل.

ووفقا للإحصائية فان معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(054) الف برميل في اليوم، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (69 ) دولاراً .

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