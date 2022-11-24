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العراق يحقق إيرادات مالية تجاوزت 9 مليارات دولار من بيع النفط في الشهر الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-24T07:34:26+0000
العراق يحقق إيرادات مالية تجاوزت 9 مليارات دولار من بيع النفط في الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي.

وبحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (104) ملايين و(831) الفا و(120) برميلا، بإيرادات بلغت (9) مليارات و(281 ) مليونا و (647) الف دولار.

واشارت الاحصائية إلى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليون و(70) الفا و(427) برميلا ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(417) الفا و(893) برميلا.

وقالت وزارة النفط في بيان اليوم، ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (88.539) دولاراً.

وتابعت بالقول إن، الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية من جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

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