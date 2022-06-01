سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يحقق إيرادات تجاوزت 11 مليار دولار من تصدير النفط خلال آيار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-01T09:11:30+0000
العراق يحقق إيرادات تجاوزت 11 مليار دولار من تصدير النفط خلال آيار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط يوم الاربعاء عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر أيار الماضي، مبينة ان قيمة صادراتها بلغت 11.436 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز انه "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (102) مليون (303) الف و( 20 ) برميلاً، بايرادات بلغت (11,436) مليار دولار" .

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(946) الفا و (914) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليون و( 2) الف و( 133 ) برميلا" .

واشارت الى ان"معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(300) الف برميل في اليوم، مبينة ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (111,79 ) دولاراً" .

ويصدر العراق النفط الخام من حقوله الجنوبية عبر موانئ الخليج العربي ، فيما يصدر النفط من حقوله الشمالية عبر ميناء جيهان التركي والى الاردن عبر الحوضيات.

related

بأكثر من 8 مليارات.. وزارة النفط تعلن صادرات النفط لشهر شباط الماضي

Date: 2022-03-01 10:29:01
بأكثر من 8 مليارات.. وزارة النفط تعلن صادرات النفط لشهر شباط الماضي

العراق: استيراد الكهرباء والغاز من الجوار وقتي ومحدود

Date: 2019-09-12 15:12:26
العراق: استيراد الكهرباء والغاز من الجوار وقتي ومحدود

العراق يعلن ايرادات نفطية تجاوزت 7.6 مليارات دولار خلال شهر

Date: 2021-11-25 10:15:25
العراق يعلن ايرادات نفطية تجاوزت 7.6 مليارات دولار خلال شهر

العراق يبدأ مباحثات رسمية مع "شيفرون" الامريكية لتطوير حقل الناصرية

Date: 2022-03-08 10:05:34
العراق يبدأ مباحثات رسمية مع "شيفرون" الامريكية لتطوير حقل الناصرية

النفط تتحدث عن مكافحة الفساد بحصر الاعمال التجارية والاستثمارية داخل البلد

Date: 2019-09-14 10:37:00
النفط تتحدث عن مكافحة الفساد بحصر الاعمال التجارية والاستثمارية داخل البلد

بايرادات بلغت 10 مليارات دولار.. النفط تعلن صادراتها النهائية لشهر نيسان الماضي

Date: 2022-05-25 10:36:24
بايرادات بلغت 10 مليارات دولار.. النفط تعلن صادراتها النهائية لشهر نيسان الماضي

بـ7 مليار دولار.. النفط توقع اتفاقا أولياً لمشروع مصفى الفاو ومجمع البتروكيماويات مع شركة صينية

Date: 2021-12-30 09:16:32
بـ7 مليار دولار.. النفط توقع اتفاقا أولياً لمشروع مصفى الفاو ومجمع البتروكيماويات مع شركة صينية

العراق يعلن تصدير نفط خلال آب بأكثر من 6 مليارات دولار

Date: 2021-09-27 08:01:55
العراق يعلن تصدير نفط خلال آب بأكثر من 6 مليارات دولار