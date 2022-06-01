العراق يحقق إيرادات تجاوزت 11 مليار دولار من تصدير النفط خلال آيار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط يوم الاربعاء عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر أيار الماضي، مبينة ان قيمة صادراتها بلغت 11.436 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز انه "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (102) مليون (303) الف و( 20 ) برميلاً، بايرادات بلغت (11,436) مليار دولار" .

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(946) الفا و (914) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليون و( 2) الف و( 133 ) برميلا" .

واشارت الى ان"معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(300) الف برميل في اليوم، مبينة ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (111,79 ) دولاراً" .

ويصدر العراق النفط الخام من حقوله الجنوبية عبر موانئ الخليج العربي ، فيما يصدر النفط من حقوله الشمالية عبر ميناء جيهان التركي والى الاردن عبر الحوضيات.