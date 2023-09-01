العراق يحقق نحو 9 مليارات دولار من بيع النفط خلال شهر آب الماضي

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط "سومو" يوم الجمعة، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي.

ونقلت سومو في جدول لها اطلعت عليه لوكالة شفق نيوز؛ في احصائية أولية، أن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (106) ملايين (122) ألفا و(874) برميلاً، بإيرادات بلغت (8.846) مليارات دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) ملايين و(236) ألفا و963) برميلاً، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (464) الفا و(725) برميلاً، فيما كانت الصادرات من القيارة (421) ألفاً و(186) برميلاً.

فيما بلغ معدل الكميات اليومية المصدرة (3) ملايين و(423) ألف برميل في اليوم، مبينة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (83.35) دولاراً.