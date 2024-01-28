العراق يحقق أكثر من 8 مليارات دولار من مبيعات النفط خلال شهر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، يوم الأحد، أن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المالية المتحققة المتحققة لشهر كانون الأول الماضي تجاوزت 8 مليارات دولار امريكي، وذلك ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت الوزارة في بيان اليوم، أن كمية الصادرات من النفط الخام (108) ملايين و(56) الفا و(590) برميلا، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(311) مليونا و (34) الف دولار.

واشارت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (107) ملايين و(592) الفا و(532) برميلا ، فيما كانت الصادرات إلى الأردن (464) الفا و (58) برميلا.

ووفقا للإحصائية فإن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (76.914) دولاراً.

وتابعت الوزارة أن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (44) شركة عالمية من جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومن ميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية.