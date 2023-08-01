العراق يحقق أكثر من 8 مليارات دولار من بيع النفط خلال شهر تموز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية يوم الثلاثاء، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي.

ونقل بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن احصائية أولية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (106) ملايين ( 755) ألفا و(169) برميلاً، بإيرادات بلغت (8.293) مليارات دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) ملايين و(487) ألفا و610) براميل، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (344) الفا و(804) براميل فيما كانت الصادرات من القيارة (922) ألفاً و(755) برميلاً.

فيما بلغ معدل الكميات اليومية المصدرة (3) ملايين و (444) ألف برميل في اليوم.

وقد بلغ معدل سعر البرميل الواحد (77.69 ) دولاراً.